Filipinler’in güneyindeki bir Katolik ortaokulunda bir öğrenci, okula girerek bir sınıf arkadaşını silahla öldürdü. Aynı öğrenci daha sonra aynı silahla kendi canını aldo.

Zamboanga Şehri Belediye Başkanı Khymer Adan Olaso yaptığı açıklamada, şüphelinin okulun bir sınıfına bir tabancayı gizlice sokmayı başardığını söyledi.

Olaso, şüphelinin masada oturan öğretmene ateş ettiğini ancak ıskaladığını belirtti. Ardından şüpheli başka bir sınıfa geçerek bir öğrenciyi vurdu. Ağır yaralanan öğrenci daha sonra hayatını kaybetti.

AFP Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yerel medya tarafından yayılan görüntüler olayın internet üzerinden canlı olarak aktarıldığını gösterdi.

Görüntülerde, koridorda aşağı doğru hareket eden bir silah namlusu görünüyor ve görüntüler birinci şahıs bakış açısıyla çekilmiş gibi duruyor.

Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

FİLİPİNLER SALDIRININ GEREKÇESİNİ ARIYOR

Olay, orta bölgedeki Tacloban Şehrinde üç öğrencinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bir silahlı saldırıdan iki ay sonra meydana geldi.

O saldırının şüphelileri, biri düzenli olarak aşırı şiddet içeren biri oyun oynadığı tespit edilen iki genç erkekti.

Gorebox adlı oyun saldırıdan sonra Filipinler'de yasaklandı. Filipinler Senatosu, şiddet içeren bilgisayar oyunlarının gençler üzerindeki etkileri üzerine soruşturma başlattı.

Güneydoğu Asya genelinde yetkililer, olası olumsuz etkileri gerekçe göstererek reşit olmayanların sosyal medya kullanımını kısıtlamayı değerlendiriyor.

Bu ayın başlarında Taylandlı bir genç, okulunda sekiz kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, gencin sosyal medyada şiddet içeren içerik tükettiğini belirtti.