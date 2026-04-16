Kahramanmaraş’ta okul saldırısını gerçekleştiren kişinin evi arandı. Kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konuldu. Yapılan incelemelerde saldırganın bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan tarihli bir belge içeriğine ulaşıldı.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMEDİ

Ayrıca mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilemedi.

Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarak da gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kahramanmaraş Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içerığıne ulaşılmıştır.

Mevcut deliller itibarıyle eyleme ilışkın herhangi bır terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu belirlendi."

83 GÖZALTI KARARI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı.