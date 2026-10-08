Olay, Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. Yortan Ortaokulu öğrencisi Rıdvan D., saat 14.00 sıralarında dersler devam ederken okuldan ayrıldı.
Rıdvan’ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
EKİPLER ORMANDA ARAMA YAPIYOR
Yapılan çalışmalarda Rıdvan D.’nin Sipahiler Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. Bunun üzerine bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra UMKE, Karabük İHH Arama Kurtarma ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı.
Ekipler, ormanlık alanda yürüttükleri arama çalışmalarında dronlardan da yararlanıyor.
Rıdvan D.’yi bulmak için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.