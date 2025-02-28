Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul gibi illerde dururken, Artvin'de ise hayatı adeta durma noktasın getirdi. En son 1997 yılının Şubat ayında 132 santimetreyi bulan kar, bu yıl 6 metreye kadar ulaştı. Kent merkezinde ise bu kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Şehrin genelinde 1 haftadır devam eden kar yağışı, hem ulaşımı hem eğitimi olumsuz etkilemeye başladı.

SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI YAŞANIYOR

Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden aktardığı bilgilere göre, 26 Şubat tarihinde ölçülen kar kalınlığı 104 santimetre olarak ölçülürken, 27 Şubat tarihinde ise bu kalınlık 104 santimetreye kadar ulaştı. Köylerde karla mücadele devam ederken, Vali Turan Ergün, son çeyrek asrın en sert kışını yaşadıklarını belirtti.

1997 YILINDAN BU YANA KAR KALINLIĞININ EN YÜKSEĞİ ÖLÇÜLDÜ

1997 yılından bu yana şehir merkezinde en yüksek kar kalınlığının ölçüldüğünü ifade eden Turan, "İl merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi aşıyor." dedi.

Kar yağışı eğitimi de engelledi. İl merkezinde bulunan okullar 7 gün tatil edildi. Pazartesi günü eğitim hayatına başlanması beklenmekte.