Oyuncu Hande Soral, oğlu Ali’nin ilk okul gününde hem heyecan hem de duygusallığı bir arada yaşadı. Ali’nin öğretmeninin elinden tutarak sınıfa girmesinin ardından bahçede kalan Soral, gözyaşlarına hakim olamadı. “BEN BAHÇEDE BİRAZ AĞLADIM” Oğlunun ilk okul gününü anlatan Hande Soral, yaşadığı duygusal anları şu sözlerle paylaştı: “Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa, ben bahçede biraz ağladım. Bana oryantasyon yapılmadı. Keşke yapılsaydı.” Soral’ın sözleri, çocuklarının okula başladığı ilk gün anne ve babaların yaşadığı duygusal süreci de gözler önüne serdi.

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