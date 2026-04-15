Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yalçın, yaşanan olayların eğitim camiasında büyük bir sarsıntı yarattığını ifade etti.

Açıklamasında, Siverek’teki okul baskınının üzüntüsü atlatılamadan Kahramanmaraş’taki saldırının yaşandığını belirten Yalçın, “Bu hafta okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetçe öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli” ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışanlarının yaşanan olaylar sonrası psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yalçın, mevcut şartlarda eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülemeyeceğini dile getirdi. Ailelerin de çocuklarını okula göndermekte zorlanacağını belirten Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak okulların cuma günü dahil olmak üzere ivedilikle tatil edilmesi gerektiğini söyledi.