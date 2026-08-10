Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrenci sağlığını korumak ve piyasadaki güvensiz ürünlerin önüne geçmek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir denetim çalışması başlattı. 14 Eylül'de başlayacak ders zili öncesinde hız kazanan kontrollerde, kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar pek çok kalem mercek altına alınıyor.

OKUL EŞYALARI MERCEĞİ ALTINA ALINDI

Bakanlık tarafından yürütülen saha denetimlerinde okul ve beslenme çantaları, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi temel kırtasiye ürünleri ayrıntılı bir şekilde kontrol ediliyor. Kıyafet grubu denetimlerinde ise zararlı kimyasallar ile boğulma ve yaralanma riski taşıyan kordon ve bağcık gibi detaylar inceleniyor.

Şüpheli görülen ürünler vakit kaybetmeksizin akredite laboratuvarlara gönderilerek testten geçirilirken, ürün etiketleri ve Türkçe bilgilendirme metinleri de mevzuata uygunluk açısından taranıyor.

KIRTASİYE MALZEMELERİ PİYASADAN TOPLATILACAK

Sağlık riski taşıdığı belirlenen kırtasiye malzemelerinin piyasaya sürülmesi engellenerek toplatılacak, idari yaptırımlarla üretici ve ithalatçı firmalara ceza kesilecek. Sürece ilişkin açıklamada bulunan Bakanlık, yetkisiz ve tehlikeli ürünlerin tüketicilere şeffaf şekilde duyurulacağını vurguladı.

VELİLERE ‘CE’ İŞARETİ VE BİLGİLENDİRME ETİKETİ UYARISI

Okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmesi gereken detaylara değinilen resmi duyuruda, imalatçı veya ithalatçı firmanın adı, adresi, markası ve Türkçe kullanım uyarılarının ürün üzerinde bulunması gerektiği belirtildi.

Büyüme çağındaki çocukların temas ettiği oyuncak formundaki malzemeler ve kıyafetler için, "Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.