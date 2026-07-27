Cengiz KARAGÖZ

Geçmişte toplumun ortak düşüncesi olarak kabul edilen, “okula, camiye kışlaya, yargıya siyaset girmemeli” ilkesi yerle bir edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kamu okullarında düzenlediği yaz okulu etkinlikleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündem oldu.

DONDURMA ARAÇ

Farklı illerde çekilerek paylaşılan görüntülerde çocuklar, AKP’li siyasetçilere hitap ettiriliyor. Yorum yaparlarsa kendilerine AKP’liler tarafından dondurma ısmarlanacağı söyleniyor.

AKP Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, AKP Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, AKP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de aralarında bulunduğu isimler dondurma ısmarlamak için üst düzey bir AKP’linin yorumu isteniyor. Çocuklar slogan atarak yorum talep ediyor.

ORGANiZE iŞLER

Çocuklar toplanarak biri yorum istiyor ve kendilerine dondurma ısmarlanacağını söylüyor. Ardından çocuklar slogan atıyor. Sonra da dondurma dağıtılıyor.

SADECE EĞİTİM

TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, çocukların siyasi propaganda aracı olarak kullanılmasına tepki gösterdi . Yaz okullarında çocukların belirli siyasi aktörlerle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bebek, “Okullar tüm siyasi görüşlere kapalı olmalı. Çocuklar sadece eğitime odaklanmalı” dedi.