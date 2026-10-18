Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Okullarda yedi ayda sekiz saldırı meydana geldi.

Saldırılarda 10 öğrenci, iki öğretmen can verdi.

İki saldırgandan biri ölü ele geçirildi, diğeri intihar etti.

Tarih tarih anlatıyorum.

14 Nisan: Şanlıurfa Siverek’te 19 yaşındaki Ömer Ket, mezunu olduğu ve bir süredir sosyal medyadan tehdit ettiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni pompalı av tüfeğiyle bastı. 16 kişi yaralandı. Ket, intihar etti.

15 Nisan: Türkiye’nin en kanlı okul saldırısı, Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşandı. Öğrenci İsa Aras Mersinli, babasına ait beş tabancayla okula gitti, dokuz öğrenciyi ve bir öğretmeni katletti. Mersinli, ölü ele geçirildi.

22 Eylül: Manisa Turgutlu’da 15 yaşındaki H.O., İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında öğrencilere ateş etti. 11 öğrenci yaralandı.

28 Eylül: Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni tarafından vurularak öldürüldü.

Aynı gün Van Tuşba’da, pompalı tüfekle Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’na gelen kız öğrenci gözaltına alındı.

6 Ekim: İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda 15 yaşındaki kız öğrenci bıçakla sekiz kız öğrenciyi yaraladı. Bir çocuk hayatını kaybetti.

7 Ekim: İstanbul Esenyurt’taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde bir erkek öğrenci iki arkadaşını bıçakladı.

Son saldırı, 14 Ekim’de Bitlis Hizan’da meydana geldi.

14 yaşındaki B.T. adlı kız öğrenci, mezunu olduğu Kalkanlı Köyü İlk ve Ortaokulu’na pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Köyde bir katliamın kıyısından dönüldü.

Katliamı okul müdürü önledi

B., o gün ağabeyi A.’nın ruhsatsız av tüfeğini yanına alıp ateş ede ede okula yürüyor.

Okul müdürü avluda bulunan öğrencileri hemen içeri sokuyor, kapıları kapatıyor ve bir duvarın arkasına saklanıyor.

B., okulun camlarına, duvarlarına ve kapı önünde park edilmiş müdürün aracına 15-20 el ateş ediyor.

Fişekler bitince yakalanıyor.

Saldırıdan sonra yapılan araştırmada, jandarmanın 2 Haziran’da Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Hizan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, B. hakkında danışmanlık ve sağlık tedbiri uygulanmasını sağladığı ortaya çıktı.

Meğer B., 12 Ekim’de psikiyatri muayenesine gitmiş. Ancak kullanması gereken ilaçları almamış.

İfadesinde, okula neden saldırdığını açıklamıyor.

Ailesini sevmediğini ve babasını öldürmek istediğini belirtiyor.

B ve ağabeyi A., cezaevine gönderildi.

Bir yıldır okula saldıracağını söylüyormuş

B., ailesinin sekiz çocuğundan biri.

Geçen yıl Kalkanlı İlk ve Ortaokulu’ndan mezun olmuş.

B., bir yıldır okula saldıracağını, babasını öldüreceğini yakın çevresine söylüyor.

16 yaşındaki ablası H., ifadesinde şu bilgileri veriyor:

“Kardeşimin okula saldırmasına ilişkin bilgim çoktandır vardır. Bana okula saldıracağını söylemedi. Ancak bir süredir yapacağını söylemekteydi. Okulda sigara içmesini engelledikleri için öğretmenleriyle aralarında kavga çıktı. Bu konuda ailesiyle de anlaşamıyordu. Onları da öldürmek istiyordu. Hatta notlarında ‘İlk babamı öldürmek istiyorum’ yazdığını gördüm.”

H., kardeşine saldırı sırasında mesajlar yollamış.

“Neden gönderdin?” diye sorulunca şöyle karşılık veriyor:

“Sinirlensin diye attım. Çünkü yaşamak istemiyorum, beni de öldürsün diye yaptım.”

H., saldırı için kardeşine yardım etmediğini savunarak, şunları söylüyor:

“B., kimseden talimat almadı. Kendi istediğiyle gerçekleştirdi. Ben de kimseden B.’ye yardım için talimat almadım. B. ile okul saldırısına ilişkin plan yapmadım. Hatta ‘Abimin silahları var’ diye şikayet edecektim fakat şikayette bulunmadım.”

H., böyle diyor ancak jandarmalar eve geldiğinde ağabeyine ait bıçaklardan biri kızın üzerinde bulunuyor.

Çarpıcı bir bilgi veriyor, H.

Şöyle diyor:

“Fire Fire Max adlı oyunu kardeşim B. ile oynuyorduk. Bu oyunda birilerini öldürüyorduk.”

H., yeni nesil suç örgütü üyesi bir kişiyle mesajlaştığını ve onu sosyal medyadan takip ettiğini belirtiyor.

Yeni nesil suç örgütü bağlantısı

B ve ablasının Fire Fire Max adlı oyunu oynaması ve oyunda birilerini öldürmelerinin okul saldırısıyla bağlantısı olabilir mi?

Oyun platformunda kimseyle haberleştiler mi?

Bu ihtimal yabana atılmamalı.

Kahramanmaraş’taki okul katliamının faili de Roblox adlı şiddet içerikli ve yasaklı oyunun bağımlısıydı.

Kız kardeşlerin yeni nesil suç örgütleriyle teması var mı?

H.’nin “Mesajlaşıyorum ve sosyal medyadan takip ediyorum” dediği kişi gerçekten suç örgütü üyesi mi?

Bu ilişkinin saldırıda etkisi ve rolü oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevi, Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı ile kavga etmek değil, okulları atış poligonu olmaktan kurtarmaktır.