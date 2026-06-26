2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler için yaz tatili dönemi resmen başladı. Karnelerin alınmasıyla birlikte tatili memleketlerinde, tatil beldelerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen aileler ve çocukları İstanbul Havalimanı’na akın etti. Öğle saatlerinden itibaren özellikle iç hatlar terminalinde hareketliliğin belirgin şekilde arttığı gözlendi.

TERMINALDE VE GÜVENLİK NOKTALARINDA KUYRUK OLUŞTU

Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcuların eş zamanlı olarak havalimanına gelmesi, check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Oluşan kalabalık sebebiyle önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, yolcuların seyahat aksaması yaşamaması adına havalimanı girişinde ve terminal genelinde yönlendirme çalışmaları yürüttü.

YOLCULAR VE ÖĞRENCİLER TATİL HEYECANINI PAYLAŞTI

Çocuklarıyla birlikte Antalya’ya giden veli Reyhan Gülüm, çocukların karneyi almasıyla birlikte hızlı bir şekilde tatile çıktıklarını belirterek, bir hafta boyunca denize girip yılın yorgunluğunu atacaklarını ifade etti. Eğitim yılının bir veli olarak güzel geçtiğini söyleyen Gülüm, yaşanan durumu tatlı bir yorgunluk olarak nitelendirdi. Seyahat eden çocuklardan Emin ve Sinan Gülüm kardeşler sınavlar nedeniyle yorulduklarını ve anneannelerini özlediklerini dile getirirken, Kıbrıs’a giden Şeyma ve Yusuf Kaan kardeşler ise tatilde dinlenip oyun oynayacaklarını aktardı.