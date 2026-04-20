Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından, okul yönetimleri güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla yeni iç düzenlemeler hazırladı. Bu düzenlemeler kapsamında öğrencilerin güvenliğini merkeze alan kurallar silsilesi, veli ve öğrenci bilgilendirme kanalları üzerinden paylaşıldı.

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINA SIKI DENETİM

Yeni kararlar doğrultusunda, özellikle tam gün eğitim veren okullarda öğle arası okuldan çıkışlar sınırlandırıldı. Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını evden getirmeleri veya kantin aracılığıyla karşılamaları istenirken, lise kademesinde veli izni olmaksızın okul sınırları dışına çıkılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca:

-Okula geç gelen veya erken ayrılan öğrenciler için velilere anında SMS bilgilendirmesi yapılacak.

-Bazı okul girişlerine metal dedektör sistemleri kurulması için ön çalışmalar başlatıldı.

-Ziyaretçi kabulü yalnızca randevu sistemiyle ve acil durumlarda gerçekleştirilecek.

VELİLER İÇİN BELİRLENEN SINIRLAR

Okul güvenliğini artırmak adına velilerin okul içindeki hareket alanı da yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre veliler, okul binalarına giriş yapamayacak ve kendileri için ayrılan **"Veli Bekleme Alanları"**nda bulunacaklar. Okul içinde refakatsiz dolaşım kısıtlanırken, rahatsızlanan veya izin alması gereken öğrencilerin teslim süreci bizzat veli eşliğinde gerçekleştirilecek.

KILIK KIYAFET VE MATERYAL KONTROLÜ

Disiplin yönetmelikleri çerçevesinde tek tip kıyafet (üniforma) uygulamasına vurgu yapan okul yönetimleri, kıyafet serbestliğinin denetimi zorlaştırdığına dikkat çekti. Bu kapsamda:

-Çanta, dijital saat ve tablet gibi kişisel eşyaların kontrolleri sıkılaştırılacak.

-Suç teşkil edebilecek unsurlara karşı arama faaliyetleri artırılacak.

-Kural ihlali yapan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacak.

Okul yönetimleri, fiziksel güvenliğin yanı sıra dijital platformlardan gelebilecek risklere karşı da uyarılarda bulundu. Velilere yönelik yapılan çağrıda, çocukların internet ve oyun alışkanlıklarının yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Ekranlar üzerinden gelebilecek tehlikelere karşı okul-aile işbirliğinin önemine değinilirken, çocukların şiddet içerikli haberlerden ve yayınlardan uzak tutulması gerektiği önemle hatırlatıldı.