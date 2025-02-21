İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kar tatilinin devam ettiği şehirler ise şu şekilde sıralandı: Van, Sinop, Samsun, Malatya, Ağrı, Giresun, Iğdır, Ordu, Muş, Bursa, Yalova, Artvin, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Bolu, Kars, Ardahan, Rize ve Düzce.

HAKKARİ VE ŞIRNAK

Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullarda, Şemdinli ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi. Şırnak’ta da kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

YOZGAT, ERZİNCAN VE BARTIN

Yozgat’ın kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime ara verildi. Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Bartın’da ise taşımalı eğitime ara verilmiş durumda.

KASTAMONU

Kastamonu genelinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 21 Şubat Cuma günü Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime, Merkez ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Çatalzeytin, Ağlı, Şenpazar, Doğanyurt ve Küre ilçelerinde de tüm kademelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

KIRIKKALE, AFYONKARAHİSAR, SİİRT VE TOKAT

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim durdu. Siirt’in Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerinde tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrenciler için eğitime ara verildi. Tokat’ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE VE TUNCELİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, merkez ve Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Son olarak, Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen bir günlük kar tatilinin uzatıldığı ve okulların tatil edildiği duyuruldu.