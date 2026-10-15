İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil ilan edilmişti.

Milyonlarca öğrenci bugün evdeyken, gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Okullar yarın da tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İstanbul Valiliği ve hava durumuna ilişkin son güncel gelişmeler:

İstanbul Valiliği, yoğun yağışın ve olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı en az düzeyde etkilemesi amacıyla tedbir kararı almıştı. Bu doğrultuda il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmişti. Perşembe gününün tatil olmasıyla birlikte, cuma günü için de araştırmalar hız kazandı. Peki, 16 Ekim yarın da okullar tatil mi?

16 EKİM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'da okulların tatil edilmesine yönelik resmî açıklama geldi. Yarın da okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da olumsuz hava şartları yarın da etkisini sürdürecek. İstanbul'un cuma günü hava durumunun kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 13°C, en yüksek 15°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.