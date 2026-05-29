Danıştay’ın 5 yıl önce verdiği iptal kararını hiçe sayan TÜGVA ve MEB arasındaki protokol 2030’a kadar geçerli olmak üzere yenilendi. Okullarda, ‘Bilim, kültür, sanat, sportif faaliyet’ yapmak için MEB’le protokol yapan vakıf için binlerce devlet okulu tahsis edildi. Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı TÜGVA, 2026 eğitim yılının bitmesini beklemeden harekete geçti.

CAMİDEN OKULA TAŞINDI

TÜGVA ile MEB arasında imzalanan protokole aykırı olarak, vakfın okullarda dini eğitim vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. MEB ve TÜGVA arasındaki protokolde, ‘Okullarda sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetler’ yapılacağı belirtiliyor. Protokole aykırı hareket eden TÜGVA, 2026 yılı eğitim programına din dersleri ekledi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan protokolde olmamasına rağmen vakıf; 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerine, “Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis” dersleri vereceğini duyurdu. 29 Haziran’da okullara girecek olan TÜGVA, 7 Ağustos’ta çıkacak. Protokole göre pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri binlerce devlet okulunda, dini eğitim verecek. Dini eğitimi verecek isimler, MEB’e bildirilmedi.

1 SORU 1 CEVAP

Protokol hukuken geçersiz mi?

İlkokul 2. sınıftan başlayıp, ortaokul 8. sınıfa kadar yüzbinlerce öğrenciyi kapsayan protokolün adı “MEB ve TÜGVA Arasında Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ile Bilim ve Sanat Faaliyetleri Yapılması İşbirliği.” Protokole göre MEB, okulların konferans, spor salonları, bahçeleri, sınıf ve laboratuvarlarını yazın bu vakfa açacak. Okullar ve milli eğitim müdürleri de verilen eğitimi denetleyecek. Vakıf, mevzuata ve protokole aykırı eğitim verirse protokol hukuken geçersiz sayılacak. Protokolde vakfın, “Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis” adı altında ders vereceği bilgisi yer almadığı için hukuken geçersiz.

Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı ve Eğitim Uzmanı Kadir Toruş: DAVA AÇACAĞIZ

“Danıştay, MEB ve TÜGVA arasındaki protokolü, 5 yıl önce iptal etti. MEB, protokol yapma ısrarını sürdürdü. Binlerce okul, yaz tatilinde yine bu vakfa tahsis edildi. Üstelik, TÜGVA ile MEB’in imzaladığı protokolde, yer almayan din dersleri de bu yaz verilecek eğitime gayri resmi olarak eklenmiş. Dini eğitime karşı değiliz. Okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimiz var. Seçmeli ders olarak Temel Dini Bilgiler, Kuran-ı Kerim ve Siyer dersleri de veriliyor. TÜGVA, siyasi bir yapılanma. Dini eğitim vermeye kalkıştığı çocuklar 8-13 yaşında. Eğitimleri kimin vereceği de belirsiz. Protokol kurallarını ihlal eden TÜGVA okullara giremez. TÜGVA ve MEB arasındaki protokolün iptali için dava açacağız.”

TÜGVA’YA TAHSİS EDİLEN OKUL SAYISI %100 ARTTI

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği, 21 Nisan 2026’da İstanbul Valiliği’ne başvurdu. İstanbul’da şimdiye kadar 208 okul tahsis edilirken, bu yıl okul sayısını yüzde 100 arttırıp, 432 okul talep etti. Valilik, vakfın listesindeki okulların tamamının tahsisini onayladı. Okul müdürleri de protokol kurallarını takip için uyarıldı.

HAREM-SELAMLIK!

TÜGVA’nın okullarda vereceği din derslerinde kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim alacak.

İSTANBUL’DA EN ÇOK OKUL TAHSİS EDEN İLÇELER

İSTANBUL’DA EN AZ OKULTAHSİS EDEN İLÇELER

AYASOFYA TEKBİRCİSİ OKULLARDA

Okullarda dini eğitimi başlatan isim olan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, aslında gıda mühendisi. Helal gıda sertifikası eğitimi veriyor.

Ayasofya’nın cami olarak açılışında ilk ve orta dereceli öğrencileri okullardan topladı. Binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisine tekbir çektirerek, çocukları siyasete alet etmesi tepki çekmişti.