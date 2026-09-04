İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin devam eden tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda yürüttüğü standart önlük çalışmasını tamamladı.



Öğretmenlerin 'mesleğin ciddiyetini' ve 'otoriteyi' hatırlatması amacıyla önlük giymeleri teşvik edilirken, Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda erkek ve kadın öğretmenler tarafından giyilecek önlüklerin standartları belirtildi.





Gönderilen genelgede tüm öğretmenlerin, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesi gerektiği hatırlatıldı.





ARTIK O KIYAFETLERİ GİYMEK YASAK



Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara iletilen talimatta, geçtiğimiz yıllarda mevzuatta yapılan kılık-kıyafet değişikliğine dikkat çekti.



Eğitim kurumları içerisinde öğretmenlerin meslek ciddiyetine uygun olmayacak kıyafetleri giymemesi gerektiği belirtilirken, tüm öğretmenlere tayt, mini etek, tişört ve kot pantolon ile derse girmelerinin uygun bulunmayacağı uyarısı yapıldı.



Ayrıca erkek öğretmenlere çok uzun sakal tercih etmemeleri gerektiği belirtildi.





