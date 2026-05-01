TBMM’den akran zorbalığına karşı kapsamlı eylem planı: Dijital takip, yeni ders ve rehabilitasyon sistemi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, okullarda ve dijital platformlarda artan zorbalık vakalarına karşı geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda köklü değişiklikler öngörülüyor.

'ALO ZORBALIK HATTI' GELİYOR

Hazırlanan eylem planı kapsamında, öğrencilerin maruz kaldıkları zorbalığı anında bildirebilmeleri için yeni dijital güvenlik sistemlerinin devreye alınması planlanıyor. “Alo Zorbalık Hattı” ile öğrenciler kimliklerini gizleyerek ihbarda bulunabilecek. Ayrıca tablet ve telefonlara entegre edilecek “dijital imdat butonu” sayesinde öğrenciler, tek tuşla konum bilgilerini hem ailelerine hem de yetkililere iletebilecek. Sistem ayrıca yapay zekâ destekli takip mekanizmalarıyla riskli durumları önceden tespit etmeyi hedefliyor.

MÜFREDATA BİR DERS DAHA EKLENİYOR

Eğitim alanında ise müfredata yeni bir ders eklenmesi öngörülüyor. “Empati ve Sosyal Beceriler” adıyla zorunlu hale getirilmesi planlanan ders kapsamında, öğrencilerin iletişim, çatışma çözme ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Okullarda ayrıca öğrenci konseyleri ve akran arabuluculuğu sistemlerinin kurulması planlanıyor.

Raporda okul güvenliğine ilişkin denetimlerin artırılması da yer alıyor. Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevrelerinde kamera sistemleri ve görevli sayısının artırılması öngörülürken, mahalle düzeyinde “çocuk dostu danışmanlık” birimlerinin oluşturulması planlanıyor.

ZORBALIK YAPANLARA ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ VE RİSK ANALİZİ

Öte yandan düzenlemenin yalnızca mağdurları korumayı değil, zorbalık davranışı sergileyen öğrencilerin rehabilitasyonunu da hedeflediği belirtildi. Bu kapsamda öfke kontrolü, empati geliştirme ve sosyal beceri programlarının uygulanacağı, riskli davranışların ise düzenli analizlerle erken aşamada tespit edileceği ifade edildi.

Raporda yer alan önerilerin yasalaşması halinde, Türkiye’de okul temelli zorbalıkla mücadelede hem dijital hem de pedagojik açıdan yeni bir dönemin başlayacağı değerlendiriliyor.