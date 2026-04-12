Türkiye’deki yüksek enflasyon hayatın her alanında ve toplumun her kesiminde dengeleri altüst etti. Yüksek enflasyona, baskılanan kur da eklenince birçok ürün ve hizmeti yurt dışından almak Türkiye’de almaktan daha makul hale gelmişti. Bunlardan birisi de eğitim oldu. Türkiye’de kalitesizleşen müfredat, özel okullarda yüzde 300’ü bulan zamlar, asgari ücrete çalıştırılan özel okul öğretmenleri gibi birçok etken bir araya gelince, parası olan çocuğunu yurt dışında okutmaya yöneldi. Sektör temsilcileri, bu eğitim-öğretim yılı başında özel okullara gelen fahiş zamlar sebebiyle yurt dışında lise ve üniversite okumak için gelen talepte yüzde 35-40’a varan artışlar gördüklerini söyledi.

İNDİRİM BİLE YAPIYORLAR

Avrupa’daki özel okulların Türkiye’dekilere göre daha ucuz olduğunu söyleyen Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, “Hatta Almanya, İtalya gibi ülkeler ücretsiz. Hatta ve hatta bu ülkeler genç nüfus sorunu yaşadıkları için nitelikli öğrencilere çok iyi burs imkanı bile sunuyor” dedi.

Yurt dışı eğtim danışmanlığı firması Endless Abroad CEO’su Gökmen Özdemir ise “Türkiye’de özel üniversiteler 750 bin lira ile 1 milyon lira arasında seyrederken, Avrupa’da 6-7 bin Euro (350-400 bin lira) seviyesinde fiyatlar var. Üstelik süreklilik de önemli, Avrupa’da yıllık zam oranları yüzde 5-10 seviyesindeyken, hatta öğrenci sayısı düşünce indirimler yapılırken Türkiye’de fiyat artışları çok fahiş seviyelere çıkabiliyor” diye konuştu.

Vizede sorunlar artıyor

Vize sorunun eğitim için giden öğrencilere de yansıdığını söyleyen Gökmen Özdemir, “Turist vizesi sorunu kadar olmasa da eğitim vizelerinde de sorunlar başladı. Vize reddi oranı yüzde 25’e kadar çıktı. Bizi 10 yıl önce kırmızı halıyla karşılayan Polonya gibi bir ülke bile bugün sorun çıkarabiliyor” dedi. İngiltere gibi bazı ülkelerin ‘premium vize’ zorlamasıyla 100 sterline kadar ek ücret talep etttiği vurgulanırken yurt dışında üniversite talebinin son yılalrda İngiltere, İtalya, Almanya ve Hollanda’da yoğunlaştığı belirtildi.