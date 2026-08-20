Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge gönderildi. Genelgeyle güvenli okul ortamının tesisi, kayıt süreçlerindeki mali yüklerin engellenmesi, dijital disiplinin sağlanması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eksiksiz uygulanması hedeflendi.

YENİ DÖNEMDE OKUL GÜVENLİĞİ VE KAYIT ESASLARI NASIL OLACAK?

Genelgeye göre okullarda güvenli eğitim ikliminin tesisi amacıyla binalara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak, veli görüşmeleri ise yalnızca elektronik "Okul Randevu Sistemi" üzerinden yürütülecek. Randevusuz velilerin ve yetkisiz kişilerin okul binalarına girmesine müsaade edilmeyecek.

Öğrenci kayıtlarının tamamen e-Okul sistemi üzerinden otomatik gerçekleştirildiği vurgulanarak velilerden "kayıt parası" veya benzeri adlar altında zorunlu ücret talep edilmesi kesin olarak engellenecek. Şikayetler doğrultusunda mevzuata aykırı hareket eden idareciler hakkında yasal işlem başlatılacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA BİRLİKTE OKULLARDA 20 YENİ YASAK

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi doğrultusunda eğitim kurumlarında uygulanacak 20 kural ve yasak şu şekilde:

Öğrenci görüntülerinin paylaşılması yasak. Sınıf annesi uygulaması yasak. Cep telefonu kullanımı yasak. Kayıt parası alınması yasak. İlkokullarda sınav ve yazılı uygulaması yasak. WhatsApp üzerinden ödev verilmesi yasak. Öğretmen seçimi yasak. Okul dışı mezuniyet törenleri yasak. Kaynak kitap önerilmesi yasak. Randevusuz veli ziyaretleri yasak. Serbest kıyafet uygulaması yasak. Deneme sınavları yasak. Aidat adı altında zorunlu ücret alınması yasak. Mazeretsiz açık liseye geçiş yasak. Sınıf seçimi yasak. MEB dışındaki kaynak kitapların kullanılması yasak. Öğretmenlerin önlüksüz görev yapması yasak. İlkokullarda karne uygulaması yok. Okuma yazma kutlamalarının mayıs ayından önce yapılması yasak. Tüm okullarda kurallara uyum şart.

ÖLÇME DĞERLENDİRME VE MEZUNİYET TÖRENLERİNE HANGİ SINIRLAMALAR GETİRİLDİ?

Bakanlık dışındaki özel yayınevleri veya kurumlar tarafından hazırlanan deneme sınavı, tarama testi ve öğrencileri yarıştırmaya yönelik uygulamaların okullarda yapılması tamamen yasaklandı. Okullarda velilere ek mali yük getirecek yardımcı kaynak kitapların aldırılmasına izin verilmeyecek.

Okul dışındaki mekanlarda düzenlenen ve yüksek maliyet oluşturan mezuniyet törenleri engellenecek. Etkinliklerde kullanılacak tüm müzik, broşür, pankart ve görseller Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayından geçecek.

DİJİTAL DİSİPLİN VE MESLEKİ EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Sınıf içinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin cep telefonu kullanmaması kısıtlamasına kararlılıkla devam edilecek. Ödev ve bilgilendirmelerde sadece Bakanlığın belirlediği dijital platformlar kullanılacak; mesajlaşma uygulamaları üzerinden ödev gönderimi yapılmayacak.

Mesleki ve teknik eğitimde staj yapan öğrencilerin takibi için "MEB-İMES" mobil uygulamasının kullanımı zorunlu kılındı. İş sağlığı ve güvenliği şartlarını kaybettiği belirlenen işletmelerle yapılan sözleşmeler derhal feshedilecek.