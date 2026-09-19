Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil açıklaması geldi.

CNN Türk’te canlı yayına katılan Bakan Tekin, eğitim gündeminde yer alan ara tatil başta olmak üzere, eğitim camiası ve velilerin merak ettiği konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN TEKİN'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

"Ara tatil kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

-Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var.

-Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz.

-Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz.

CEP TELEFONU KULLANIMINA SINIRLAMA

Tekin, PISA kapsamında ülkelerin eğitim başarılarını artırmaya yönelik tavsiyeler arasında öğrencilerin cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasının da yer aldığını belirtti.

Türkiye’de öğrencilerin cep telefonlarını dersliklere sokmasını engellemeye yönelik tedbirlerin daha önce hayata geçirildiğini ifade eden Tekin, öğrencilerin de bu uygulamaya zamanla alıştığını söyledi.

OKUL KAYITLARINDA YENİ DÜZENLEME

Bakan Tekin, okul kayıtları ve sınıf dağılımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Velilerin belirli öğretmenleri tercih etmesinin okullarda dengesizliğe yol açabildiğini belirten Tekin, öğrencilerin sınıf ve şubelere belirlenen kriterler doğrultusunda dengeli şekilde dağıtıldığını ifade etti.

Adres kayıt sistemiyle ilgili yeni tedbirler alındığını da açıklayan Tekin, başka bir kişinin adresinin kullanılarak öğrencinin farklı bir okula kaydettirilmesinin önüne geçildiğini söyledi.

Tekin, düzenlemelerin okul kontenjanlarının dengeli kullanılmasını ve öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşmesinin önlenmesini amaçladığını belirtti.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK DÜZENLEMESİ

Öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin düzenlemeyi de değerlendiren Tekin, öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu ve kamu personeline yönelik kılık kıyafet mevzuatına tabi bulunduğunu belirtti.

Okullarda güvenliğin sağlanması ve öğretmenlerin diğer kişilerden kolayca ayırt edilebilmesi amacıyla yeni bir uygulama üzerinde çalışıldığını aktaran Tekin, öğretmenlerin önlük kullanmasının tercih edildiğini söyledi.