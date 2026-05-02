Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’na ilişkin yaptığı açıklamalar arasında en çok dikkat çeken başlıklardan biri, ara tatil düzenlemesi oldu. Bakan Tekin, ara tatil sisteminde değişikliğin gündemde olduğunu belirtti.

Ara tatillerin tamamen kaldırılması durumunda öğrencilerin eğitim süresinde değişiklik yaşanmayacağını belirten Tekin, “O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak” dedi.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Bakan Tekin, yapılması planlanan düzenlemenin eğitim takviminin toplam süresini artırmak yerine yıl içindeki dağılımı değiştireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.”

ARA TATİLLER TARİH Mİ OLUYOR?

Böylece planlanan değişiklikle birlikte, eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerinin yeniden düzenlenmesi, yaz tatilinin daha uzun bir süreye yayılması hedefleniyor. Ara tatillerin kaldırılması veya yeniden yapılandırılması seçeneği ise eğitim politikaları kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor.