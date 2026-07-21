Çekya basınında yer alan haberlere göre, okullarda cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamayı öngören yasa tasarısı kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Parlamentoda da onaylanması halinde 1 Eylül 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan tasarı kapsamında söz konusu yasak; anaokullarını, ilkokulları, ortaokulları ve liselerin ortaokul yaş grubuna denk gelen alt kademelerini kapsayacak.

Yasağa ilişkin detayların da paylaşıldığı tasarıya göre kısıtlama yalnızca dersliklerle sınırlı kalmayacak; teneffüslerde, okul yemekhanelerinde, okul sonrası etüt merkezlerinde ve kulüplerde de geçerli olacak. Çekya hükümeti, söz konusu uygulamanın öğrencilerin konsantrasyonunu, akademik başarısını ve genel okul ortamını iyileştirmeyi amaçladığını vurgularken, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki olumlu örneklere atıfta bulundu.

Öte yandan, ülkedeki muhalefet partisi yasağa karşı çıkarak, bu adımın çocukların dijital okuryazarlığına zarar vereceğini savundu.