Yeni düzenlemeye göre, 7 ila 16-17 yaş arası tüm öğrencilerin okula telefon getirmesi yasaklanacak. Hükümet, mevcut yasaları değiştirerek ülke genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin telefonlarını derslerde ve teneffüslerde kullanmalarını tamamen engelleyecek.

Daha önce telefon yasağına karşı çıkan hükümet, Avrupa genelinde giderek artan çocukların teknoloji kullanımına yönelik sıkı düzenleme hareketlerine katılarak bu konuda bir U-dönüşü yaptı. Başbakan Mette Frederiksen tarafından 2023 yılında kurulan Danimarka refah komisyonu, özellikle gençler arasındaki memnuniyetsizliği araştırarak raporunda 35 öneri sundu. Bunlardan biri de okullarda telefon kullanımının yasaklanmasıydı.

Guardian'da yer alan habere göre; Danimarka Eğitim Bakanı Mattias Tesfaye, Politiken gazetesine yaptığı açıklamada, “Okulun, öğrencilerin odalarının bir uzantısı gibi olmaması gerekiyor. Eğitimin ve düşünmenin ön planda olduğu bir alan olmalı” diyerek kararın önemine vurgu yaptı. Ancak, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için istisnalar olabileceğini belirtti.

Komisyonun araştırmasına göre, gençlerin %94’ü, 13 yaşına gelmeden önce sosyal medya hesapları açıyor. Ayrıca 9-14 yaş arası çocukların günde ortalama üç saatlerini TikTok ve YouTube’da geçirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durumun çocukları zararlı içeriklere, sürekli ulaşılabilir olma baskısına ve sağlıksız kıyaslama kültürüne maruz bıraktığını söylüyor.

Komisyon, teknoloji şirketlerinin bağımlılık yaratan tasarımlar ve zararlı içerikler konusunda çocukları koruması gerektiğini belirtirken, ebeveynlere de 13 yaşından önce çocuklarına telefon veya tablet vermemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Komisyon başkanı Rasmus Meyer, bu yasağın okullarda sigara içmenin yasaklanmasına benzediğini söyledi ve “Bir çocuğa telefon verildiğinde, bu cihaz hayatının tamamını ele geçirir” diyerek ebeveynleri uyardı.

Benzer bir çalışma Fransa’da da yapıldı ve çocukların 13 yaşından önce telefon kullanmaması gerektiği sonucuna varıldı. Fransa, 2018 yılında ilkokul ve lise öğrencilerinin okul içinde telefon kullanmasını yasaklamıştı. Ülke ayrıca 15 yaş altı çocuklar için “dijital mola” uygulaması başlatarak, öğrencilerin telefonlarını okula geldiklerinde teslim etmelerini zorunlu kılan bir sistem deniyor.

Norveç de sosyal medya için minimum yaş sınırını 15 olarak belirledi. Yetkililer, büyük teknoloji şirketlerinin çocukların beyin gelişimine zarar verdiğini ve bu düzenlemenin onları koruma amaçlı olduğunu açıkladı.