Yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı. Yeni eğitim yılının ilk gününde bazı okulların girişlerinde dikkat çeken görüntüler yaşandı. Öğrenciler okul bahçesine girebilmek için kapıda sıraya girerken, görevliler tarafından el dedektörüyle tek tek aranarak içeri alındı.

Ancak ders zili eksiklerle çaldı. İstanbul, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bursa başta olmak üzere farklı kentlerde ders kitaplarının okullara eksik gönderildiği belirtildi.

MEB’ten ilginç öneri

İstanbul’da özellikle ortaokul ve liselerde kitap dağıtımında ciddi sorun yaşandığı ifade edildi. Eğitimcilerin aktardığına göre kent genelinde kitapların büyük bir çoğunluğu okullara ulaştırılamadı. Bazı okullarda 4. sınıf matematik ve hayat bilgisi kitaplarının bulunmadığı belirtildi. Kitapların gelmemesi üzerine bazı okul yöneticilerinin öğretmenlere, eksik kitapların yerine EBA üzerinden PDF dosyalarının akıllı tahtalara indirilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Konteynerde eğitim

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’da eğitim zili eksikliklerle çaldı. Uzun bir dönem konteynerlerde eğitim verilen bölgede eğitim büyük ölçüde yeni binalara taşındı. Ancak halen konteynerde eğitim veren kurumlar bulunuyor.

Daha önce Emniyet Müdürlüğü, Adliye gibi resmi kurumlara dönüştürülen okullar gerekçesiyle bazı binalar iki farklı okul tarafından kullanılıyor. Hatay Eğitim İş Şube Başkanı Edip Hizmetçi’nin aktardığına göre şu anda konteynerlarda eğitim veren üç okul var.

Bakanlık en temel görevini yapamadı

SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, kitap dağıtımındaki plansızlığa tepki gösterdi. “Bakanlığın ‘yeni eğitim yılına hazırız’ sözü daha ilk gün boşa çıkmıştır. Eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen birçok okulda ders kitapları eksik, bazı kitaplar ise hâlâ ortada yok. Ders kitaplarını zamanında basmak ve okullara eksiksiz ulaştırmak Bakanlığın en temel görevidir. Daha ilk gün öğrenciyi kitapsız bırakan bu tablo basit bir dağıtım aksaklığı değil; eğitimi planlayamayan ve yönetemeyen siyasi anlayışın sonucudur. MEB’in ‘hazırız’ açıklamasının sınıflarda karşılığı yoktur.”

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona ise, inşaat çalışmalarının sürdüğü okullarda eğitim-öğretimin başlatılmasını “basiretsizlik” olarak değerlendirdi.

Okul çevrelerinde olağanüstü hal

Yoğun güvenlik önlemleri okul bahçelerinde değil etrafında da sürdü. Polis ekipleri okul çevresindeki sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Sokak başlarında ise kimlik kontrolleri yapıldı.

Deprem bölgesinde sıkıntı büyük

Kitap sıkıntısı deprem bölgesindeki okullarda daha yoğun hissedildi. Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bir çok okula ders kitaplarının eksik gönderildiği aktarıldı.

Özellikle ilkokulun farklı kademelerinde İngilizce, matematik, fen bilgisi ve hayat bilgisi kitaplarının bazı okullara ulaşmadığı belirtildi. 7. sınıflarda ise temel ders kitaplarının önemli bölümünün eksik olduğu ifade edildi.

MESLEK OKULLARI

Kahramanmaraş’ta meslek derslerine ilişkin kitapların eksik olduğu, diğer bazı kitapların da okullara hiç gönderilmediği iddia edildi. Eğitimciler, daha önceki yıllarda bu düzeyde bir kitap eksikliğiyle karşılaşmadıklarını belirtti. Zaten depremin etkileri yüzünden sıkıntıda olan öğrencilerin derslerinden geri kalmalarından endişe ediliyor. Kitapların hızla gönderilmesi isteniyor.