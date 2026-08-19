Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda güvenliği artırmaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye genelindeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor.

KONTENJANLAR DA BELİRLENDİ

30 bin kişilik istihdam kapsamında illere ayrılacak kontenjanlar da belirlendi. CNN Türk'te yer alan habere göre, en yüksek kontenjan İstanbul için ayrıldı. Kentte 3 bin 13 kişinin okul bahçe görevlisi olarak çalıştırılması planlanıyor. İstanbul’un ardından Ankara 1.628, İzmir 1.242 ve Konya 937 kişilik kontenjanla sıralanıyor.

İlk sıralarda yer alan illerdeki kontenjanlar şöyle:

İstanbul: 3.013

Ankara: 1.628

İzmir: 1.242

Konya: 937

Van: 812

Şanlıurfa: 805

Adana: 788

Diyarbakır: 776

Gaziantep: 775

Bursa: 736

BAHÇE GÖREVLİLERİ NE YAPACAK?

Yeni görev tanımının mevcut okul güvenlik personelinden farklı olması planlanıyor. Bahçe görevlilerinin temel sorumlulukları arasında okul giriş ve çıkışlarını gözetlemek ve çevredeki olası riskleri takip etmek bulunacak.

Görevlilerin ihtiyaç halinde dedektör ve X-ray cihazlarını kullanması, şüpheli veya riskli durumlarda ise gerekli güvenlik birimlerine haber vermesi öngörülüyor.

Bahçe görevlilerinin kolluk kuvvetleri gibi doğrudan müdahale yetkisinin bulunmayacağı belirtiliyor. Personelin ağırlıklı olarak gözetleme, kontrol ve ihbar görevlerini yerine getirmesi planlanıyor.

Uygulamanın, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan okul güvenliğine yönelik yedi aşamalı tedbir planının ilk adımlarından biri kapsamında yürütülmesi bekleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Okul bahçe görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların bazı temel şartları karşılaması gerekecek. Buna göre 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Adaylardan adli sicil kaydının bulunmaması istenirken, başvuruların ardından güvenlik soruşturmasının İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Uygulamanın dikkat çeken şartlarından biri ise başvuru yapılacak okulun konumuyla ilgili. Adayların yalnızca ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvurabilmesi, farklı bir mahalledeki okulu tercih edememesi planlanıyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuru takviminin açıklanmasının ardından adayların işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirmesi bekleniyor.

Adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaptıktan sonra “Toplum Yararına Programlar” bölümüne, ardından “TYP Arama” sekmesine ulaşması gerekecek.

İkamet edilen ilin seçilmesinin ardından uygun okul bahçe görevlisi ilanlarının görüntülenebileceği belirtiliyor. Başvuruların İŞKUR'un yanı sıra e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de alınması planlanıyor.

YAKLAŞIK 9 AY GÖREV YAPACAKLAR

Okul bahçe görevlilerinin çalışma süresinin, eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde yaklaşık 9 ay olması öngörülüyor.

Personelin okulların açık olduğu dönemde görev yapması planlanırken, ödenecek ücretin ise asgari ücret seviyesinde olması bekleniyor.