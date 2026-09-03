İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde okul güvenliğine yönelik 7 bakanlığın koordinasyonunda kapsamlı çalışma yürütüleceğini belirterek, 31 bin bahçe personelinin okullarda görevlendirileceğini açıkladı.

‘KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir anne babanın en büyük arzusu, çocuklarının emniyette olması ve iyi bir eğitim almasıdır. Bizim sorumluluğumuz ise çocuklarımızın evden çıktıkları andan yeniden ailelerine kavuşacakları ana kadar güven içinde olmalarını sağlamaktır. Bu anlayışla 7 bakanlığımızla birlikte, okul güvenliğini yalnızca okul kapısıyla sınırlamayan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.

‘KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

31 bin bahçe personelini okullarımızda görevlendiriyoruz. Risk durumuna göre polislerimiz ve okul irtibat görevlilerimizle sahadaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte, okulda tespit edilen psikolojik veya sağlıkla ilgili herhangi bir riskin ilgili kurumlara gecikmeden aktarılmasını; eğitim, sağlık ve güvenlik birimlerimizin koordinasyon içinde hareket etmesini sağlayacağız.

‘ONLARIN HUZURU, HEPİMİZİN SORUMLULUĞU’

Hedefimiz, hiçbir çocuğumuzun yaşadığı sorunun sistemin herhangi bir noktasında gözden kaçmaması. Çocuklarımız güvenle okusun, ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Onların huzuru, hepimizin sorumluluğudur."