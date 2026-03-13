2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün başlıyor. Hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci için 9 günlük tatil dönemi başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ara tatilin son günlerine denk geldi

Tatil süresince öğretmenlerin mesleki çalışma programı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü sona erecek. O gün çalacak son ders ziliyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yaz tatiline girecek.

LGS 14 HAZİRAN'DA

Öte yandan bu yıl özellikle 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için sınav maratonu öne çıkıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran’da yapılacak. İki oturum halinde gerçekleşecek sınavda öğrenciler sözel ve sayısal alanlardan soruları yanıtlayacak.

Üniversite adaylarının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran’da yapılırken, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi 21 Haziran’da gerçekleştirilecek.