Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tatil öncesinde yarın son kez ders başı yapacak.
Öğretmenler de ara tatil döneminde mesleki çalışmalarını sürdürecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMLERİ 22 KASIM'A KADAR SÜRECEK
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak. ÖBA üzerinden yürütülecek eğitimler, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.
ÖĞRENCİLER 23 KASIM'DA YENİDEN SIRALARINA DÖNECEK
Ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayarak 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.