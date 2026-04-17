Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli adlı şahsın bir okula düzenlediği silahlı saldırıda, 9’u öğrenci ve 1’i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa’daki benzer olaylarla birlikte can kayıplarının artması, kamuoyunda "okullarda güvenlik zafiyeti" tartışmalarını ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik istifa çağrılarını beraberinde getirdi.

DANIŞMAN OKTAY SARAL, BAKANI SAVUNMA TELAŞINA DÜŞTÜ

Bakan Tekin’e yönelik yükselen eleştirilere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saral, yaşanan şiddet olaylarının sorumluluğunu "dinden kopuk bir gençlik inşasına" bağlayarak topu muhalefete ve eleştirenlere attı.

'SORUN GÜVENLİK SORUNU' TEPKİSİ

Oktay Saral’ın yaşanan can kayıplarının ardından güvenlik önlemlerinden ziyade "maneviyat" vurgusu yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, yaşanan olayların bir güvenlik ve denetim sorunu olduğunu belirterek, açıklamayı "sorumluluktan kaçmak" olarak değerlendirdi.

Oktay Saral'ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e saldıranlar şunu iyi bilsin: Bu milletin değerleriyle kavgalı olan herkes karşısında bizi bulur!

Sizin derdiniz ne eğitim ne çocuklar… Sizin derdiniz; maneviyatla yetişen bir neslin önünü kesmek! Çünkü biliyorsunuz ki; inancıyla, ahlakıyla, vatan sevgisiyle büyüyen bir gençlik sizin kirli düzeninizi yerle bir eder!

Bugün bu saldırıları gerçekleştiren çocuklar ne yazık ki sahipsiz bırakılmış, maneviyattan koparılmış, değerlerinden uzak yetiştirilmiş bir anlayışın ürünüdür. Dinden kopuk, inançtan uzak, disiplinsiz bir nesil inşa etmeye çalıştınız; sonuç ortada!

Şimdi kalkıp utanmadan suçu başkalarında arıyorsunuz!

Yok öyle yağma! Bu ülkenin çocuklarını köksüzleştirmeye çalışanlara da, milli ve manevi değerleri hedef alanlara da geçit vermeyeceğiz!

Yusuf Tekin yalnız değildir!

Bu millet, evlatlarının hem ilimle hem irfanla yetişmesini isteyenlerin yanındadır!

Ve biz buradayız…

Sonuna kadar da burada olacağız!