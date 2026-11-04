İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline 16 Kasım Pazartesi günü çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre kasım ara tatili 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK
MEB takvimine göre yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.