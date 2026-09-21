İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde bir araya geldi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçi, bu yıl 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirtti; okul bahçe görevlilerinin okul giriş ve çıkışlarını denetleyeceğini ifade eden Çiftçi, görevlilerin okul bahçelerinde güvenliği sağlayacağını ve ilgisiz kişilerin okullara girişini engelleyeceğini söyledi.

RİSKLİ OKULLARDA POLİS GÖREV YAPACAK

Bakan Çiftçi, okulların risk derecelerine göre sınıflandırıldığını belirterek, birinci ve ikinci derecede riskli okullarda polislerin sürekli görev yaptığını, üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul yönetimleriyle koordineli çalıştığını aktardı.

Narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin okul çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceğini belirten Çiftçi, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin bulunabileceği diğer alanların da düzenli aralıklarla kontrol edileceğini ifade etti.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Tekin, 2023 yılında gönüllü olarak başlatılan Veli Randevu Sistemi’nin bu yıl itibarıyla zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Sistem kapsamında okula dışarıdan kimlerin girdiğinin ve ziyaretçilerin hangi öğrenci veya personelle görüşeceğinin takip edilmesinin amaçlandığını belirten Tekin, uygulamanın okul güvenliği açısından kullanılacağını ifade etti.

CEP TELEFONU UYGULAMASI SÜRECEK

Tekin, öğrencilerin eğitim öğretim binalarında cep telefonu kullanımına ilişkin 2023 yılında başlatılan uygulamanın da devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin akademik başarıları ile sosyal gelişimleri arasında sağlıklı bir denge kurulmasının hedeflendiğini belirten Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarı gibi konuların da rehberlik çalışmaları kapsamında takip edildiğini ifade etti.