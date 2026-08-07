Hükümet, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik personeli istihdam edilecek.

81 İLDE GÖREVLENDİRİLECEKLER

Edinilen bilgilere göre, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden alınacak 30 bin personel, 81 ilin valilikleri tarafından okullarda görevlendirilecek. Uygulamanın yeni eğitim öğretim yılı başlamadan devreye alınması planlanıyor.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPABİLECEKLER

Yeni sistem kapsamında görevlendirilecek güvenlik personeline okul girişlerinde dedektörle arama yapma yetkisi verilecek. Personel, güvenlik riski oluşturan durumlarda emniyet ve jandarma birimlerine de anında bilgi aktarabilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre okul girişlerinde görev yapacak güvenlik görevlileri, okul binalarına giren ve çıkan kişileri kontrol edecek. Şüpheli görülen durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerine anlık bilgi aktaracak.

AMAÇ GÜVENLİK RİSKLERİNİ AZALTMAK

Uygulamayla, okul çevresinde yaşanabilecek güvenlik risklerinin en aza indirilmesi ve özellikle Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara benzer saldırıların önlenmesi hedefleniyor.

Yeni güvenlik personeli, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun ilk halkasını oluşturacak.

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce 81 il valiliğine gönderdiği genelgede de okul ve çevresinde risk analizine dayalı güvenlik planlaması yapılması, erken uyarı mekanizmalarının kurulması, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımının sağlanması ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi istenmişti.

BAKANLIKLAR ORTAK ÇALIŞACAK

Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Okullarda görev yapmaya uygun olup olmadıkları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilecek.