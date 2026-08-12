Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullardaki ana gündemin veli eğitimleri ve milli birlik vurgusu olacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte 81 ildeki tüm okul yönetimleri, "Aile Okulu" ve "Ebeveyn Okulu" programlarını doğrudan birincil öncelik olarak uygulayacak.

81 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE HANGİ TALİMATLAR VERİLDİ?

Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Bakan Yusuf Tekin, yeni dönemde okul-aile iş birliğinin artırılacağını bildirdi. Tekin, 81 il müdürüne velilerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlayacak "Aile Okulu" ve "Ebeveyn Okulu" projelerine öncelik verilmesi talimatını aktardı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında adımlar atıldığını kaydeden Tekin, okullardaki tüm müfredat ve etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda tutulacağını belirtti. Eğitim kurumlarının temel amacının gençleri toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacak şekilde yetiştirmek olduğu vurgulandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KANUNU EĞİTİM SÜRECİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a değinen Tekin, bu düzenlemenin eğitim sahasındaki uygulamalara zemin teşkil edeceğini ifade etti. Bakanlık, iki gün sürecek değerlendirme toplantılarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılının hazırlıklarını sürdürüyor.