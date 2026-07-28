Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi ve ilköğretim kurumlarına ilişkin yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte okul yönetimlerine güvenlik gerekçesiyle arama yapma yetkisi verilirken kayıt, nakil, devamsızlık ve disiplin kurallarında değişiklikler yapıldı.

OKULLARDA ARAMA YETKİSİ NASIL UYGULANACAK?

Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu; güvenlik tehdidi, ihbar veya olumsuz davranışların suça dönüşmesini önlemek amacıyla arama yapabilecek. Arama yetkisi okul, pansiyon, sıra, masa, dolap ve diğer eklentileri kapsayacak. İşlem, öğrenci onurunu zedelemeyecek şekilde müdür yardımcıları ve görevlendirilen öğretmenler tarafından yürütülecek ve tutanağa bağlanacak.

DEVAMSIZLIK VE DİSİPLİN KURALLARINDA NE DEĞİŞTİ?

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin durumları velilere bildirilecek. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olan öğrenciler, şube öğretmenler kurulu kararıyla sınıf geçseler dahi teşekkür ve takdir belgesi alamayacak. Ayrıca bilişim araçlarının usule aykırı kullanımı disiplin yaptırımı kapsamına alınırken, hazırladığı projeyi teslim etmeyen öğrencilerin proje puanı sıfır sayılacak.

KAYIT, NAKİL VE VELİ GÖRÜŞMELERİ NASIL YAPILACAK?

Velilerin öğretmen ve yönetimle görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Yeni kayıtlar temmuz ayında adres bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak ve gerektiğinde velilerden fatura beyanı istenebilecek. Nakil işlemleri ise dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek.