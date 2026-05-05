Haftalardır tartışma konusu olan gıda güvenliğine yönelik kanun değişikliği teklifinin mayıs ayı içerisinde Meclis'e sunulması planlanıyor.

Market zincirlerinden kasaplara, pazarlardan şarküteriye kadar birçok gıda işletmecisinin satış kurallarında yenilikler içeren uygulamada en büyük değişiklik ise okul kantinlerinde satılan gıdalara yönelik olacak. Çocuklara yönelik gıda güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme, okul kantinlerinde yıllardır satılan birçok ürünün de raftan indirilmesine neden olacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek.

LOGOSUZ HİÇBİR ÜRÜN SATILAMAYACAK

Düzenlemeyle birlikte “okul gıdası” logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak. Bu adımla, çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. “Okul gıdası” logosu uygulaması ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılmış ancak uygulama tarihi 5 kez ertelenmişti.

YİYECEKLER ZARARLARINA GÖRE RENKLENDİRİLECEK

Düzenleme ile ambalajlı gıdalarda ise yeni bir etiketleme sistemi devreye alınacak. Ürünlerin üzerinde, içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Bu sayede tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde değerlendirebilecek. Düzenleme yalnızca satış ve etiketleme ile sınırlı değil. Gıda üretiminde de önemli bir adım atılıyor. Buna göre, tam buğday oranı yüzde 40’ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hâle getirilecek. Bu uygulama ile toplumda yaygın görülen besin eksikliklerinin azaltılması planlanıyor.

KURALLARI UYGULAMAYANA 500 BİN TL CEZA

Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kurallara aykırı ürünlere el konulabilecek ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi söz konusu olabilecek.

Kanun taslağıyla su güvenliği alanında da denetimler sıkılaştırılacak. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sulara ilişkin aykırılıkların bir yıl içinde tekrarlanması hâlinde, daha önce uygulanan idari para cezalarına ek olarak yeni cezalar getirilecek.



Teklifte çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.