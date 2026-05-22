Son haftalarda farklı kentlerde yaşanan okul saldırıları ve art arda gelen şiddet olayları, eğitim kurumlarında güvenlik açığını yeniden gündeme taşımıştı. Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırılar sonrası okul güvenliği konusunda daha kapsamlı önlemler alınması yönünde çağrılar yapılmıştı. Veliler ve eğitim sendikaları, mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını savunarak daha etkili bir güvenlik politikası talep etmişti.

Attığı adımlar ve eğitim politikalarına yönelik tartışmalarla sık sık gündeme gelen Yusuf Tekin, okullarda güvenliği artırmaya yönelik yeni düzenlemeler için takvim açıkladı. Bakan Tekin, planlanan tedbirlerin eylül ayına kadar hayata geçirileceğini duyurdu.

OKULLARA KARTLI SİSTEM YOLDA

Yeni dönemde okullarda teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarının kartlı sistemlerle kontrol edilmesi, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması ve izleme kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Öte yandan, okullarda olası risklerin erken tespiti amacıyla yapay zekâ destekli bir analiz ve uyarı mekanizmasının da devreye alınacağı ifade edildi.