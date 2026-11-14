Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, merkezi sistem sınavları ile ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarına yönelik kuralları yeniden belirledi.

Yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelik, sınavları bir rekabet unsuru olmaktan çıkarıp öğrencilerin gelişim süreçlerini izleme ve öğretimi iyileştirme aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Eğitimde dijitalleşmeyi hızlandıran düzenleme kapsamında, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri Bakanlığın uygun gördüğü dijital sistemler aracılığıyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yürütülebilecek.

Süreçlerin etkinliğini artırmak amacıyla soru hazırlama ve değerlendirme aşamalarında MEB tarafından onaylanan yapay zeka araçları kullanılabilecek.

İLKOKULLARDA SINAV YASAKLANDI, SIRALAMA DEVRİ KAPANDI

Yeni yönetmelikle birlikte okul öncesi ve ilkokul kademelerinde her ne ad altında olursa olsun sınav yapılması kesin olarak yasaklandı.

Bu kademelerdeki öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri süreç boyunca takip edilecek. Ayrıca hiçbir kademede ölçme ve değerlendirme sonuçları; öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama, karşılaştırma ve kıyaslama amacıyla kullanılamayacak.

ÜLKE VE OKUL GENELİNDE ORTAK YAZILI SINAV KRİTERLERİ

Birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas alınırken, Bakanlık belirlediği sınıf düzeyleri ve derslerde ülke genelinde ortak yazılı sınavlar düzenleyebilecek. Bu sınavların takvimi ve kapsamı öğretim yılı başında ilan edilecek.

Ülke geneli ortak sınavlar dışında kalan tüm okul sınavları ise Bakanlığın her dönem yayımlayacağı konu ve soru dağılım tablolarına uygun olarak, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu açık uçlu yazılı yoklama şeklinde uygulanacak.

DİL SINAVLARINDA DÖRT TEMEL BECERİ ÖLÇÜLECEK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde ölçme sistemi genişletildi.

Bu derslerin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tamamını ölçmek amacıyla hem yazılı hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılması durumunda ise uygulamalı sınavlar okullar tarafından yapılacak ve her iki puan birlikte değerlendirilecek.

Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenciler için ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.

SINAV TARİHLERİ ÖĞRETİM YILI BAŞINDA DUYURULACAK

Okullardaki sınav tarihleri öğretim yılı başında e-Okul üzerinden duyurulacak; mücbir sebepler halinde tarih değişikliği yetkisi valiliklerde olacak.

Sınavların ardından sonuçlar şube ve sınıf bazında analiz edilecek, öğrenme eksikliği tespit edilen öğrencilerin durumları öğretmenler ve zümreler tarafından yeniden değerlendirilerek telafi süreçleri planlanacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İZLEME ARAŞTIRMALARINA YENİ DÜZEN

Eğitim politikalarına bilimsel veri sağlamak amacıyla öğrenci becerileri düzenli olarak izlenecek:

ABİDE, Dört Beceride Türkçe Dil Gelişimi ve okuryazarlık araştırmaları iki yıllık döngülerle yapılacak.

Okul Tabanlı İzleme Araştırması belirlenen sınıf ve derslerde her yıl uygulanacak.

PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmaların ulusal raporları, uluslararası raporlarla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.