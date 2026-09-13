Öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında okullarda kapsamlı bir güvenlik devri başlıyor. İstanbul’daki tüm okullarda İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler kullanılacak.

Riskli durumlarda dedektörle gerekli arama, inceleme ve kontroller yapılacak. Bu sayede okullara silah ve tehlikeli maddelerin girişi engellenmesi hedefleniyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROLLERİ SIKI ŞEKİLDE YAPILACAK

Okul giriş ve çıkışlarında turnike ve kartlı geçiş sistemleri kuruldu. 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bahçe görevlileri, okul çevresi ve giriş-çıkış noktalarında daha kapsamlı güvenlik sağlayacak.

Veli girişleri de sınırlandırıldı. Öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri de tüm ülke genelinde yalnızca “Okul Randevu Sistemi” üzerinden planlanacak.

Güvenlik kameraları da aktif hale getirildi. Okul içi ve çevresini gören kameralar kurularak görüntü kör noktaları aydınlatıldı. Sistemler 24 saat izlenecek.

SALDIRILARIN ARDINDAN ALINAN TEDBİRLER

Güvenlik önlemlerinin artırılmasının nedeni 14 Nisan’da Şanlıurfa’da ve 15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne eski öğrenci Ömer Ket pompalı tüfekle girerek öğrencilere ve görevlilere ateş açmış, 19 kişi yaralanmıştı.

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli iki sınıfa girerek ateş açmış, bir öğretmen ve üç çocuk ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.