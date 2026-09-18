Sivas'taki Dört Eylül Ortaokulu'nda yürütülen "askıda tost" uygulaması, bazı öğrencilerin kantinden yiyecek alamayacak durumda olduğunu ortaya koydu. Kantin işletmecisi Ümit Alpan tarafından başlatılan sistem sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yemek ücretleri, maddi durumu daha iyi olan aileler ve gönüllüler tarafından karşılanıyor.

SÜREÇ GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Yaklaşık üç yıldır devam eden uygulamada, okul yönetiminin belirlediği öğrenciler ücretsiz olarak tost ve çeşitli yiyeceklere ulaşabiliyor. Öğrencilerin destek aldığının fark edilmemesi için süreç gizlilik içinde yürütülüyor. Böylece çocukların arkadaşları karşısında mahcup olmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kampanyanın kurucusu Ümit Alpan, uygulamanın zamanla geniş bir destek ağına ulaştığını belirterek, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişinin projeye katkı sunduğunu ifade etti.

BESLENME KAMUSAL SORUN HALİNE GELDİ

Kantinde yürütülen dayanışma örneği takdir toplarken, eğitim çağındaki çocukların yeterli beslenmesinin bireysel yardımlarla sağlanmaya çalışılması da dikkat çekiyor.

Öğrencilerin okulda ücretsiz yemek almasına yönelik tartışmalar ise sürüyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini öngören teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmemişti.

Öte yandan okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan ücretsiz öğün hizmetinin kaldırılmasına karşı açılan davada Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mali kaynakları ve ihtiyaçlar arasında denge kurmak zorunda olduğu gerekçesiyle uygulamanın kaldırılmasını hukuka uygun bulmuştu.