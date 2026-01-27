İstanbul ve batı illerinde bir haftadır etkili olan lodos ve yağışlı hava, hafta sonuna kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteorolojik verilere göre, hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.

ORHAN ŞEN UYARDI: KAR TEKRAR GELİYOR

Pazar günü itibarıyla Trakya bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların iç bölgelerde kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KAR BEKLENTİSİ

Pazar gecesi ve Pazartesi günü ise soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ve Anadolu’da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, bu sistemin hafta sonuna kadar batıda yağmurla birlikte etkisini sürdüreceğini, ancak hafta sonu sistemin yön değiştireceğini belirtti. Hafta sonu kuzeyden gelecek sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ifade eden Şen, Pazar günü Trakya ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini bildirdi.

1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile Lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birliktr batıda etkisini dürdürecek.



— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) January 27, 2026

OKULLAR YENİDEN TATİL EDİLEBİLİR

Bu durumda öğrenciler okul yolunu tutacakken yeni bir tatil haberine uyanabilir. 15 tatil olarak adlandırılan sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak ve okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Şen'in açıklamasına göre, beklenen kar yağışı etkili olursa okulların yeniden tatil edilmesi gündeme gelebilir.