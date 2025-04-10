Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde, kurum yöneticileri ve görevlilerle bir toplantı gerçekleştirerek, kentte süregelen olumsuz hava koşullarının etkilerini masaya yatırdı.

Vali Çelik, açıklamasında, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur ve rüzgarın yol açtığı sorunların bugün de devam ettiğini belirtti.

Kriz merkezinde, birim amirleriyle gelişmeleri anbean izlediklerini ifade eden Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Şimdiye kadar yapılan incelemelerde, 93 çatının uçtuğu, 8 noktada kaya düşmesi ve heyelan olduğu, ayrıca 3 sel vakası yaşandığı tespit edildi. Neyse ki şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Saatte 90-100 kilometre hızla tekrar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilimiz için turuncu kod uyarısı yayınladı. Bu nedenle vatandaşlarımızın, olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve açık alanlarda bulunmamaları büyük önem taşıyor. Allah, ülkemizi ve şehrimizi her türlü afetten korusun."

Hakkari-Van kara yolunda, yer yer düşen kaya parçaları karayolları ekipleri tarafından kaldırılırken, yoğun yağışla birlikte derelerin su seviyesi yükseldi.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ise, şiddetli rüzgarın çatılara zarar verdiği Tekeli köyü ve Balıklı mezrasını ziyaret etti.

Köy halkıyla buluşan Akpınar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşlara destek sağlanacağını belirtti.

Köy muhtarı Ceyhan Süren, köy ve mezrada 8 evin çatısının hasar gördüğünü ifade ederek, "Kaymakamımız bugün bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Zarar gören evlere yardım yapılacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.