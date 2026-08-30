Beyin izleme teknolojileri geliştiren CoMind şirketini kurmak için 2017'de liseyi yarıda bırakan Dacombe, üniversiteden vazgeçerek girişimcilik dünyasına adım attı. Genç girişimci, 2021 yılında üniversite eğitimi yerine kendi işini kurmayı tercih eden gençleri destekleyen prestijli Thiel bursunu kazanarak çalışmalarını hızlandırdı.

Dacombe'un asıl büyük başarısı ise 2024 yılında Londra'da kurduğu yarı iletken ve çip üretimi şirketi Olix ile geldi. Sektör devi Nvidia'ya rakip olarak konumlanan Olix, Ağustos 2026 başında aldığı 312 milyon dolarlık yeni yatırımla değerini altı ayda üç katına çıkararak 3,3 milyar dolara ulaştırdı.

Şirketin yatırımcıları arasında Arm, Fundomo, Hudson River Trading, Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ve İngiliz hükümetinin yapay zeka fonu gibi dev isimler yer alıyor.

Elde ettiği bu tarihi başarıyla teknoloji dünyasının dikkatini çeken 25 yaşındaki Dacombe, Forbes verilerine göre dünyada 30 yaşın altında kendi imkanlarıyla milyarder olan 11 kişiden biri konumuna yükseldi.

Dacombe, aynı zamanda ABD dışından bu listeye girmeyi başaran sadece dört isim arasında bulunuyor. Genç iş insanı, milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Olix'in yanı sıra ilk göz ağrısı olan nöroteknoloji firması CoMind'ı da eş zamanlı olarak yönetmeye devam ediyor.