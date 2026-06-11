Roma’nın tam merkezinde yer alan tarihi lise Liceo Scientifico Cavour, siber çağın en sıra dışı ve en heyecan verici arkeolojik keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Okul koridorlarında onlarca yıldır dolaşan "yeraltı odaları" efsanesine öğretmenlerin çoğu bıyık altından gülerek pek önem vermiyordu, ancak okulda yaşanan birkaç günlük bir öğrenci protestosu, gençlere normalde ayak basılmayan yasak kampüs bölgelerini keşfetme fırsatı tanıdı. Bu fırsat, Roma tarihini sarsacak bir keşfin kapısını araladı.

Kazan dairesindeki kilitli demir kapı aralandı

Lisenin resmi açıklamalarına göre; tarih öğretmeni Claudia Marino önderliğindeki meraklı bir öğrenci grubu, eski bodrum katında iz sürerken paslı, kilitli bir demir kapıyla karşılaştı. Bin bir güçlükle doğru anahtarı bulup kapıyı açtıklarında, karşılarına kullanılmayan eski ekipmanlar ve döküntülerle dolu tozlu bir kazan dairesi çıktı.

Buradaki dağınıklığı ve hurdaları kenara çektiklerinde, duvarların arkasında antik Roma tuğlaları belirdi. Grup, dar bir açıklıktan fener ışıklarıyla sızdığında hayatının şokunu yaşadı: Karşılarında, orijinal sıva kaplı tonozlu tavanları, çiçek ve figür figür motifli freskleri, göz alıcı mozaik zeminleriyle asırlardır karanlıkta uyuyan lüks bir Roma villası duruyordu. Durumun siber hızıyla Roma Özel Müdürlüğü arkeologlarına bildirilmesi üzerine alan derhal koruma altına alındı.

Ocak 2026'da başlayan kazılardan 48 sandık dolusu eser çıktı

Ocak 2026'da büyük bir gizlilikle başlatılan arkeolojik kazıların ilk sismik sonuçları, 28 Mayıs 2026'da Kültür Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunuldu. Arkeologlar, yapının Orta İmparatorluk dönemine ait, muhtemelen MS 2. yüzyılda inşa edilmiş son derece zengin bir malikane olduğunu doğruladı. Resmi adı Domus Liceo Cavour olarak belirlenen bu yer altı sarayından şu ana kadar tam 48 sandık dolusu tarihi eser ve paha biçilemez buluntu çıkarıldı.

Uzmanlar, evde bulunan antik kurşun su boruları üzerindeki siber yazıtları incelediklerinde L. Fabius Gallus ve Umbria Albina isimlerine ulaştı. Elde edilen ilk veriler, bu görkemli konutun İtalya’nın güney-orta kesimindeki Samnium bölgesiyle güçlü bağları olan aristokrat Umbrius ailesinin bir üyesine ait olabileceğini gösteriyor. Evin zemininde yer alan ve MS 2. yüzyılda elitler arasında çok popüler olan büyük, düzensiz şekilli fayanslardan yapılmış mozaikler ile duvar resimlerinin muhteşem korunmuşluk durumu bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor.

Aslında hiç kaybolmamış

Burada akılalmaz bir tarihi tezat yatıyor; zira lise binası, 1865 ile 1885 yılları arasında Katolik bir misyoner cemaatinin merkezi olarak inşa edilirken, işçiler bu antik yapının bir kısmını zaten bulmuş ve dönemin yetkililerine rapor etmişlerdi. O yıllardan sonra villaya dair tüm resmi belgeler ve referanslar bir şekilde sona erdi ve yapının üzeri tamamen kapatılarak üstüne okul inşa edildi.

Yine de karanlık odaların tamamen unutulmadığına dair kanıtlar da duvarlarda asılı duruyor. Odalardaki antik fresklerin üzerinde 1940’lar ve 1950’lerden kalma elle kazınmış tarihi grafitiler ve mesajlar bulundu. Hatta duvarlardaki nispeten yeni sprey boya izleri, okulun 1962’de lise haline gelmesinden sonra da bazı asi öğrenci gruplarının bu yeraltı cennetinden gizlice haberdar olduğunu ve burayı sığınak olarak kullandığını gösteriyor.

Şu ana kadar fütüristik villanın sadece küçük bir kısmını gün yüzüne çıkarabilen kazı ekipleri, asıl devasa kalıntıların okulun ana avlusunun altına doğru uzandığına inanıyor. Domus Liceo Cavour, siber çağın ortasında geçmiş ile geleceğin aynı çatıda buluştuğu dünyanın en sıra dışı eğitim kampüsü olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.