Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Peşaver kentinde, özel al-Khair Education Center okulunda ders saatinde çatı çökmesi meydana geldi.

Yerel yetkililer, olayda çoğunluğu 13 yaşından küçük en az 27 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının yükselebileceğini açıkladı.

Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, ilk yardım ekiplerinin yaralı ve kanlar içindeki öğrencileri molozların arasından çıkardığı, ambulansların ise hızla olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

Bölge acil durum yetkilisi Iftikhar Khan, göçük altında daha fazla çocuğun bulunduğuna yönelik bildirimler aldıklarını belirterek, “En az 45 çocuğu çıkardık” dedi.

Hükümet yetkilisi Bilal Faizi ise ekiplerin hem cenazelere ulaşmak hem de yaralıları hastanelere taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kentteki Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim de yaralanan 20 kişinin hastanelerine getirildiğini duyurdu.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE İKİ KAT BETON ÇÖKTÜ

Arama-Kurtarma ekibinden bir yetkili, daha üst bir katın çatısının çökmesinin ardından tavanın öğrencilerin üzerine indiğini ve her iki katın da yıkıldığını bildirdi.

Yetkililer, facianın kesin nedeninin saptanması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma talimatı verildiğini açıkladı.

Peşaver Emniyet Müdürü Mian Saeed, olayın meydana geldiği üç sınıfta toplam 110 öğrencinin bulunduğunu ve şu ana kadar bunlardan yalnızca 47'sinin kurtarılabildiğini, bu nedenle can kaybının artabileceğini belirtti.

Saeed, binadaki fiziki duruma ilişkin olarak, “Bina yapısı zayıftı. Zayıf bir yapı üzerindeki inşaat nedeniyle çatının aşırı ağırlaşması çökmeye neden oldu” dedi. Olayın ardından okul yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.