Yangın, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu’nun çatısında çıktı.
Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, okulun çatısında çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.