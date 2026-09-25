Niğde'de ilkokulun yanındaki parkta kurusıkı tabancayla görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün İlhanlı Mahallesi'ndeki Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulunun yanındaki parkta tabancayla bekleyen kişilerin olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği İ.D. (18) ve M.M.İ'yi (19) yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 54 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Zanlıların köye gitmek için otobüs bekledikleri sırada köy garajına yakın parka geldikleri, öğrenci olmadıkları ve herhangi bir okulla bağlantılarının bulunmadığı belirlendi.