İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi arkeoloji bölümü birinci sınıf öğrencisi Elise Zallu, meslek hayatındaki ilk arazi çalışmasının henüz ilk gününde tarihi bir keşfe imza attı.

Northumberland bölgesindeki Redesdale’de 2026 yazında yürütülen kazılara katılan Zallu, yaklaşık 2 bin yıldır toprak altında kalmış ve kusursuz biçimde korunmuş narin bir antik Roma altın zincirini gün yüzüne çıkardı.

Yaklaşık 7 santimetre uzunluğundaki bu parçanın, tamamı günümüze ulaşmış olsaydı bugün bile takılabilecek kadar sağlam durumda olduğu belirtiliyor. Altın halkaların sekiz şekline getirilip birbirine örülmesiyle oluşturulan ve Roma dönemine özgü ince bir işçilik taşıyan bu eserin, o dönemde yalnızca varlıklı Romalılara veya yüksek rütbeli subaylara ait mücevher ve muskalarda kullanıldığı ifade ediliyor.

AKEDEMİSYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Yaşadığı şaşkınlığı "Kariyerim boyunca böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum, kesinlikle büyük bir sürpriz oldu" sözleriyle anlatan genç öğrencinin bu başarısı akademisyenleri de hayran bıraktı.

Newcastle Üniversitesi Tarih, Klasik Çalışmalar ve Arkeoloji Okulu'ndan Dr. Eric Tourigny, altın bir eser bulmanın birçok arkeoloğun tüm kariyeri boyunca deneyimleyemeyeceği nadir bir şans olduğunu vurgulayarak, birinci sınıf öğrencisinin kazı alanındaki ilk gününde böyle bir esere ulaşmasını "olağanüstü" olarak nitelendirdi.