İlkokulda sadece 4. sınıflara din kültürü ve ahlak bilgisi dersi veriliyor. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ‘Vakti Kuşanmak’ adlı 3 yıl önce başlattığı projeyi bu yıl ilkokula kadar indirdi. Soyut ve somut kavramlarını ayıramayan ilkokul öğrencilerine İHL’den gelen din kültürü öğretmenleri ders verecek.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen

“HEDEFİMİZ: DİNİ EĞİTİM”

Okulların açılmasının üzerinden 2 ay geçti. Okuma-yazmayı dahi öğrenemeyen ilkokul birinci sınıflar da proje kapsamında eğitime alındı. “Gözler açılır güne / Kulak veririm ezan sesine /Hazırlanırım neşeyle / Seccademi sererim yere” tekerlemesiyle ‘Eğlence’ adıyla dini eğitim veriliyor. MEB hedefini, “Öğrencilerin dini kavramlara ilişkin kelime dağarcığının, yaratıcı düşünme ve sözlü ifade becerilerini destek” şeklinde açıkladı.

Öğrenciler, “Yoğun bir gün içinde namaza zaman ayırma”, “Mescitte farklı hayatlar” gibi konularda filmler de çekecek.

NAMAZLI PANO

Öğrenciler, ‘Dua Ağacı’, ‘Şükür Ağacı’ ve ‘Namaz Ağacı’ panolarına her gün yaptıkları dini faaliyetleri yazacak. Öğrenciler, panolardaki fidan dallarına kıldıkları namazlar için yeşil renkte namaz yaprağı yapıştıracak. Namaz kılmayanların yaprağı boş kalacak. Buna da çözüm bulan MEB, “Renksiz dalların ormana dönüşmesi izlenir. Namazını aksatan öğrenciye, ‘Tohumun bugün az su aldı, yarın sulayabilirsin’ denilecek” seçeneğini sundu.

MEB, ilkokul öğrencileri için İçsel Yolculuk Günlüğü arşivi ortaya çıkarılmasını istedi.

Ezan okuyanlar listesi

“İhtiyaç halinde Türkçe ve sınıf öğretmenlerinden destek alınması” emredilen projede; ilkokul öğrencilerinin namaz, abdest ve dini bilgileri eğlenceli tekrar yoluyla pekiştirmeleri hedeflendi. Derslerde, “Namaz, abdest, ezan, teyemmüm, seccade, tespih, cami” anlatılıp, sınıflarda ezan okutulacak. Ezan okuyan öğrencilerin adı, sınıf panosuna yazılacak.

Dersimiz: Şükretmek!

“Dostluk, merhamet, mahremiyet, şükür, birlik değerlerini okul iklimine yayma hedefiyle öğrencilere, dua ve şükür duygusunu somut bir şekilde yaşatmak için empati, yardımlaşma, akran desteği ile manevi dayanışmayı güçlendirmek” istediğini projede anlatan MEB, öğrencilerin katılımı gönüllü olsa da tüm öğrenciler eğitime alınıyor.

Okullara dua ağacı!

Okullarda, gönüllü öğrencilerden oluşan ekip kurulup, köşe oluşturacak. Köşedeki masa üstündeki mavi renkli kalemler dua, yeşil renkli kalemler şükür anlamı taşıyor. Öğrenciler namaz kılarsa ağaçtaki yaprağı yeşile boyayacak. İhtiyaç ve şükürlerini rengine göre yazıp, panoya asacak. Diğer öğrenciler okuyup, arkadaşlarına dua edip, altına ‘Amin sembolü’ ekleyecek. Okul girişine Dua Ağacı ile Şükür Ağacı yapılıp, “Sabır Ormanları” oluşturulacak.

İMAM HATİPLERİ SEVİN

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen proje içeriğinde, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen’in, “İmam hatip dersleri, seçmeli din dersleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini desteklemek için bu proje geliştirildi” diye açıklama yaptığı görüldü.

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Proje nasıl uygulanacak?

1 Ekim 2026-28 Mayıs 2027 tarihleri arasında okullarda ayda en az 2 dini etkinlik yapılacak. Okul içi ve dışı söyleşiler, etkinlikler, cami buluşmaları, namaz panoları, Kur’an-ı Kerim programları düzenlenecek. 31 Mayıs-11 Haziran 2027 arasında ilkokul, ortaokul ve liseler bir form doldurup, sonucu bakanlığa raporlayacak.

PROF. DR. NEJLA KURUL: ÖĞRENCİLER ETİKETLENİYOR

“Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, seçmeli ders olmalıdır. Eğitim bilimlerinde dini eğitim için önerilen yaş ve sınıf ortaokul iken, ilkokul 4. sınıflara halen bu ders zorunlu okutuluyor. Şimdi de bu projeyle dini eğitim ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa kadar indirgendi. Öğrenci katılımı gönüllü görünse de okul müdür yardımcısının projeden sorumlu tutulması, bu projeye katılımı gönüllü olmaktan çıkarıyor.

Öğrenciler, din esaslı bir düşünme biçimine yönlendirilip, gündelik hayatta eyleme dönüştürmeleri için mavi, yeşil yapraklarla günlük takip ediliyor. Namaz kılıp kılmadıkları tespit ediliyor. Seçmeli ders olarak, din temelli dersleri alan ve almayan öğrenciler etiketleniyordu. Eğitimde etiketleme, ilkokul birinci sınıfa kadar indi.”

‘ALENİ SUÇ İŞLİYOR’

“Laik eğitim, dini inançlara karşı bir eğitim değildir. Tam tersi laik eğitim inanan, inanmayan ve farklı inançlara sahip herkesin kamusal eğitimde eşit haklara sahip olmasıdır. Bakanlık bu projelerle, doğmadan meraka, itaatten sorgulamaya, zihinsel kapanmadan düşünsel çoğunluğa açılım sağlayan laiklik ilkesini ihlal ederek, aleni suç işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olarak tarikatlara açtığı okullarda, yeni bir kanal bulup, dini eğitimi çok küçük yaşlara kadar indirdi. Bir çocuk 6-10 yaş arasında mantıksal somut nesnelere dayalı düşünme becerisi kazanır. O yaştaki çocuklar, dini soyut kavramları kavrayamaz. MEB, bilimi yok sayıp, çocukların zihnini karıştıramaz.”

NEJLA KURUL KİMDİR?

1963’te doğdu. 1985’te Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünü bitirdi. Eğitim biliminde 30 yılı aşkın önemli araştırmalara imza attı. ABD Wisconsin Üniversitesi’nde dersler verdi. Eğitim Sen Genel Başkanlığı yaptı. Akademisyen.