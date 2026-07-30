MasterChef Türkiye yarışmasında 2021 yılında gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaşan ve güler yüzüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan 37 yaşındaki şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, ünlü şefin cansız bedeniyle karşılaştı.
Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı'nın ani vefatı, gastronomi dünyasını ve tüm Türkiye'yi büyük bir üzüntüye sevk etti. Eski yarışmacı arkadaşları ve MasterChef jüri üyeleri başta olmak üzere binlerce kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı.
YÜREK YAKAN ANILAR PAYLAŞILDI
Acı haberin duyulmasının ardından pek çok sosyal medya platformunda Eren Kaşıkçı ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bir kullanıcının anlattığı anı ise okuyanları duygulandırdı.
"YAVRULARDAN PARA ALMAM"
Bir kullanıcı, 15 meslek lisesi kız öğrenciyi gezi için İstanbul'a getirdiklerini ve Eren'den indirim istediklerini dile getirdi. Eren'in '3-4 arası getirirseniz yavrulardan para almam' dediğini ve ekibine gelecek öğrenci grubundan hiç para alınmayacağını ilettiğini belirtti. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım: