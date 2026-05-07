Senegal'in dünyaca ünlü tarihi liman şehri Saint-Louis, iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yok olma eşiğine geldi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve kanallarıyla "Afrika'nın Venediği" olarak anılan şehirde, Atlantik Okyanusu'nun hızla ilerlemesi sonucu şimdiden 3 binden fazla insan evsiz kaldı.

Bilim insanları, gerekli önlemler alınmazsa 2100 yılına kadar şehrin büyük bir bölümünün sular altında kalarak haritadan silinebileceği uyarısında bulunuyor.

17. yüzyılda kurulan ve bir dönem Fransız Batı Afrikası'nın başkentliğini yapan bu tarihi mirasın en büyük yarası, balıkçı mahallesi Guet Ndar'da açıldı. Dar bir kum şeridi üzerinde yaşayan binlerce balıkçı ailesi, okyanus dalgalarının sokakları ve evleri yutmasına tanıklık ediyor.

Yapılan son raporlar, son birkaç yıl içinde yüzlerce binanın yıkıldığını ve ailelerin güvenli bölgelerdeki konteyner kentlere veya yeni yerleşim alanlarına nakledildiğini ortaya koyuyor.

Ancak bu zorunlu göç, sadece bir barınma sorunu değil; yüzyıllardır süregelen balıkçılık geleneklerinin ve sosyal dokunun da parçalanması anlamına geliyor.

2003 YILINDA YAŞANANLAR ZEMİN HAZIRLADI

Şehrin bu hazin sonuna, 2003 yılında sel baskınlarını önlemek amacıyla nehir kıyısında açılan yapay bir kanalın da zemin hazırladığı belirtiliyor. İnsani bir müdahale olarak başlayan bu hamle, okyanus akıntılarının etkisiyle beklenmedik bir hızla genişleyerek kıyı erozyonunu geri dönülemez bir noktaya taşıdı.

Bugün Saint-Louis, dünyada "planlı geri çekilme" stratejisinin uygulandığı en kritik örneklerden biri haline gelmiş durumda. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyelerindeki yükseliş sürdükçe, Afrika'nın bu kadim kültür merkezinin önümüzdeki on yıllarda tamamen yaşanmaz bir hale gelebileceği konusunda hemfikir.