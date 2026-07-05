Madagaskar ile Mozambik arasında yer alan Fransız adası Mayotte yakınlarındaki bir su altı volkanı, jeoloji dünyasında ezberleri bozan bir keşfe sahne oldu. Bilim dergisi New Scientist'te yayınlanan araştırmaya göre, "Fani Maore" adı verilen bu su altı volkanı, Dünya’nın oluşumunun ilk 100 milyon yılına ait, gezegenin Ay büyüklüğünde bir cisimle çarpışması sonucu eriyen ilkel magma okyanusundan kalma kimyasal izler püskürttü.

Uzmanlar, yer kabuğunun altındaki manto tabakasının milyarlarca yıldır sürekli hareket halinde olduğunu ve gezegenin ilk dönemine ait kimyasal hafızanın çoktan silinmiş olması gerektiğini düşünüyordu; ancak bu keşif, yeraltında el değmemiş antik manto "ceplerinin" hâlâ var olduğunu kanıtladı.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği ultra hassas analiz teknikleri sayesinde, yanardağdan çıkan lavlarda Dünya'nın katılaşma evresinde oluşan ilk mineral olan "bridgmanit" izlerine rastlandı.

Bilim insanları bu durumu, "Dünya'nın çekirdeğinden bir parçanın bir şekilde günümüzde yüzeye ulaşması" olarak nitelendiriyor. Keşif, Dünya'nın iç yapısının jeologların tahmin ettiği kadar homojen bir şekilde birbirine karışmadığını ortaya koyarken, gezegenimizin milyarlarca yıl önce nasıl soğuyup katılaştığını yeniden anlamamıza da ışık tutacak.